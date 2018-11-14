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«Артемсоль» признана монополистом и оштрафована
Антимонопольным комитетом Украины (АПКУ) принято решение по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции ГП «Артемсоль». Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба АМКУ.
Признано, что с января 2015 года по март 2017 год (включительно) ГП «Артемсоль» занимало монопольное (доминирующее) положение на рынках первичной реализации соли для промышленной переработки и соли поваренной.
По результатам рассмотрения дела установлено, что в течение 2015 - 2016 лет ГП «Артемсоль» применяло разные цены для покупателей по договорам купли-продажи и дилеров по дилерским контрактам. Часть дилеров систематически не выполняла дилерские обязательства и фактически выполняла объем обязанностей, равнозначный с покупателями по договорам купли-продажи, но тем не менее получала пятипроцентный скидку.
Также сообщается, что ГП «Артемсоль» безосновательно не заключало договоры купли-продажи соли с потенциальными заказчиками и дилерские контракты с потенциальными дилерами.
Указанные действия ГП «Артемсоль» признано злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением на рынках первичной реализации соли для промышленной переработки и соли поваренной путем:
- применения разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами хозяйствования без объективно оправданных на то причин (пункт 2 части второй статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»);
- создания для покупателей препятствий доступу на рынок (пункт 7 части второй статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»).
За указанные нарушения на ГП «Артемсоль» наложен штраф в совокупном размере 13 373 052,67 грн.
Ранее сообщалось, что «Артемсоль» планирует в ближайшее время начать реализацию пищевой соли, очищенной путем фотосепарации.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, штраф, Артемсоль
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