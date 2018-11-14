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Боевики «ДНР» на блокпостах вводят дополнительную проверку документов
14.11.2018 12:15
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах въезда-выезда с временно оккупированных территорий Донецкой области ввозят дополнительную проверку документов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают в соцсетях жители временно оккупированных территорий, на блокпостах въезда-выезда с временно оккупированных территорий вводят дополнительную проверку документов. Для этого на блокпостах добавляют по «дополнительному» окошку, куда нужно «носить документы»:
«И еще нововведение для тех кто через Еленовку едет: добавилось третье окошко, в которое надо носить документы»,
«А что там в третьем окошке, что проверяют?».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, проверка, блокпост, ДНР, боевики
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