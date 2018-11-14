Царев в печали: ФСБ депортирует в Украину его друга - главаря "Оплота" и террориста "ДНР"

14.11.2018 09:45

Из РФ в Украину экстрадируют еще одного коллаборанта - боевика "ДНР" Сергея Михайличенко. У беглеца длинный список прегрешений перед своей страной.

О депортации Михайличенко сообщили пропагандистские СМИ России, передает "Диалог.UA". Михайличенко схватили 27 октября нынешнего года, когда тот пытался въехать в РФ из оккупированного Донбасса. Оказалось, что боевик разыскивается в Украине по подозрению в убийстве и похищении. В ФСБ приняли решение о его экстрадиции.

Для Украины депортация Михайличенко будет настоящим праздником, так как тот имеет весьма богатое криминальное прошлое. Начинал он как активный член "Партии регионов". В конце 2013 году руководил группировкой "Оплот", "терроризируя" майдановцев в Харькове и Киеве. После Майдана оплотовец бежал на оккупированный Донбасс, где вступил в ряды террористов "ДНР".

Более того, он там даже организовал некую организацию "Молодая республика". Однако "молодая республика" титушке Михайличенко пришлась не по душе, и он решился на переезд в Россию. Это было большой ошибкой террориста. Как оказалось, Кремлю такие персонажи нужны на Донбассе, но не в РФ. Напомним, ранее "Диалог.UA"сообщал, что Россия "кинула" снайпера "ДНР" Фила: боевика депортируют в Украину за участие в "незаконной группировке".



Источник: www.dialog.ua