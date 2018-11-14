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Архив - Донецкая область

«МГБ ДНР» запугивает жителей оккупированной Донетчины (ФОТО)

14.11.2018 13:05
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«МГБ ДНР» запугивает жителей оккупированной Донетчины (ФОТО)

На временно оккупированных территориях Донецкой области «МГБ ДНР» рассылает людям запугивающие смс-сообщения. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня жителям временно оккупированных территорий Донецкой области, вынужденных пользоваться местной «мобильной связью Феникс», начали приходить «пугающие» смс-сообщения: «МГБ ДНР при пересечении границы с Украиной СБУ изымаются сим-карты «Феникс» для противоправных деяний от лица владельца. Не вывозите сим-карты на Украину».

При этом, «МГБ ДНР» не учитывает, что с территории Украины совершить звонок по «Фениксу» невозможно. 



Теги: Донбасс, сообщение, оккупация, ДНР, МГБ
 
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