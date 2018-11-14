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На Донбассе 8 обстрелов за сутки: у противника серьезные потери
За минувшие сутки подразделения НВФ 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстреливал оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово. Также, НВФ вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм они дважды обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского.
Огневую активность наемники проявили на Приазовье, где вели прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям ВСУ вблизи Чермалика. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако, фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов.
По данным украинской разведки двое членов НВФ были убиты и пятеро ранены.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обстрел, ДНР, ЛНР
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