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На Донбассе 8 обстрелов за сутки: у противника серьезные потери

14.11.2018 11:00
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На Донбассе 8 обстрелов за сутки: у противника серьезные потери

За минувшие сутки подразделения НВФ 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово. Также, НВФ вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм они дважды обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского.

Огневую активность наемники проявили на Приазовье, где вели прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям ВСУ вблизи Чермалика. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако, фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов.

По данным украинской разведки двое членов НВФ были убиты и пятеро ранены.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, обстрел, ДНР, ЛНР
 
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