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На Донбассе "сгинул" заместитель Мозгового из РФ "Жирный гусь" - подробности
На Донбассе погиб 54-летний российский наемник из РФ Сергей Лучшев, орудовавший в группировке террористов "Призрак".
О пополнении в "бригаде 200" рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA". Террорист по кличке "Жирный гусь" простился жизнью в минувшую пятницу, 9 ноября. Сгубила врага Украины тяжелая болезнь - пневмония, о чем сообщили его подельники в соцсетях. Важно отметить, что Лучшев приехал на Донбасс из российского города Свердловска.
В "ЛНР" он был крупной шишкой - личным заместителем ныне ликвидированного комбата "Призрака" Алексея Мозгового. Профиль "Жирного гуся" Лучшева обнаружился и в базе украинского "Миротворца", занимающегося сбором информации о преступлениях путинского режима в Украине.
Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что группировку боевиков "Призрак" скосила "деликатная" болезнь - оккупанты уверяют, что виной тому украинские "Грады".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, террорист, ДНР, ЛНР
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