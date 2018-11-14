На Донбассе "сгинул" заместитель Мозгового из РФ "Жирный гусь" - подробности

14.11.2018 08:30

На Донбассе погиб 54-летний российский наемник из РФ Сергей Лучшев, орудовавший в группировке террористов "Призрак".

О пополнении в "бригаде 200" рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA". Террорист по кличке "Жирный гусь" простился жизнью в минувшую пятницу, 9 ноября. Сгубила врага Украины тяжелая болезнь - пневмония, о чем сообщили его подельники в соцсетях. Важно отметить, что Лучшев приехал на Донбасс из российского города Свердловска.

В "ЛНР" он был крупной шишкой - личным заместителем ныне ликвидированного комбата "Призрака" Алексея Мозгового. Профиль "Жирного гуся" Лучшева обнаружился и в базе украинского "Миротворца", занимающегося сбором информации о преступлениях путинского режима в Украине.

Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что группировку боевиков "Призрак" скосила "деликатная" болезнь - оккупанты уверяют, что виной тому украинские "Грады".



Источник: www.dialog.ua