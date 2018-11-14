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Обещанного процветания не будет: после победы Пушилина на "выборах" в "ДНР" подняли цены на продукты

14.11.2018 19:16
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Обещанного процветания не будет: после победы Пушилина на "выборах" в "ДНР" подняли цены на продукты

Не успел завершиться "избирательный процесс", как фаворит Кремля начал "улучшать" жизнь в "республике". Жители террористической "ДНР" столкнулись с очередным испытанием после "выборов".

Украинский блогер БыльБылева показал жалобные комментарии местных по поводу повышения цен на продукты, передает "Диалог.UA". Один из пользователей соцсети сообщил, что в "республике" внезапно подорожали хлебобулочные изделия, молочные продукты и чай. Вероятно, список не полный, поскольку эти товары первым делом бросились в глаза.

Очевидно, что об обещанном Пушилиным процветании и светлом будущем и речи быть не может. "Новоизбранный" главарь боевиков неустанно рассказывает о достижениях в "ДНР", в то время, когда реалии "республики" – это нищета и разруха. Кроме того, оккупанты заполонили регион продукцией из РФ, которая намного хуже по качеству в сравнении с украинскими и местными товарами. Жителей "ЛНР" также "порадовало" местное руководство, оставив их без электричества, тепла и воды в мороз.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, выборы, ДНР, Пушилин
 
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