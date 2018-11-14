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Под Мариуполем женщина от переохлаждения впала в кому
14.11.2018 15:15
Вчера в поселке Покровское (бывш. Шлях Ильича) Мангушского района 65-летняя женщина получила серьезное переохлаждение.
Об этом 0629 сообщили медики.
Пенсионерку нашли местные жители, они и вызвали "скорую".
В тяжелейшем состоянии пострадавшую доставили в реанимацию горбольницы №9. Женщина находилась в коме.
Также вчера утром на остановке на ул. Куинджи обнаружили 70-летнюю женщину. В состоянии общего переохлаждения ее доставили в областную больницу интенсивного лечения.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, переохлаждение, кома, Мангуш
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