Под Мариуполем женщина от переохлаждения впала в кому

14.11.2018 15:15

Вчера в поселке Покровское (бывш. Шлях Ильича) Мангушского района 65-летняя женщина получила серьезное переохлаждение.

Об этом 0629 сообщили медики.

Пенсионерку нашли местные жители, они и вызвали "скорую".

В тяжелейшем состоянии пострадавшую доставили в реанимацию горбольницы №9. Женщина находилась в коме.

Также вчера утром на остановке на ул. Куинджи обнаружили 70-летнюю женщину. В состоянии общего переохлаждения ее доставили в областную больницу интенсивного лечения.

Источник: https://www.0629.com.ua