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Адские прицельные удары по ВСУ: армия РФ пустила в ход БМП, зенитки "ЗУ-23-2" и минометы - детали провокаций
Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" прибегли к использованию зенитной установки "ЗУ-23-2" и 82-мм минометам для поражения бойцов Вооруженных сил Украины.
Штаб ООС обнародовал подробности вооруженных провокаций незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" на Донбассе, передает "Диалог.UA".
По данным ВСУ, сепаратисты вели обстрелы оборонительных украинских укреплений в районах населенных пунктов Счастье, Айдар, Крымское, Верхнеторецкое, Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Павлополь, Гнутово и Лебединское.
Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Более того, противник бил из вооружения БМП, зенитной установки "ЗУ-23-2" и минометов калибра 82 мм. Враг обстреливал позиции Объединенных сил у хутора Вольный вблизи захваченного Луганска.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, бронетехника, обстрелы, РФ, ООС
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