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Боевики «ДНР» устанавливают вблизи дорог ловушки с противопехотными минами
15.11.2018 23:24
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области устанавливают вблизи дорог ловушки с противопехотными минами, привязывая их к деревьям. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Команда СММ зафиксировала наличие мины. Приблизительно в 1,4 км к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), в 1,5 м к северу от асфальтированной дороги, наблюдатели видели мину (по оценке, противопехотная мина типа МОН-100), которая была прикреплена к дереву на высоте около 1,5 м над землей».
Теги: Донбасс, ловушка, мина, ДНР
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