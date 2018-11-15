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Чай, печенье и одежда: В Мариуполе открылись стационарные пункты обогрева

15.11.2018 08:22
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Чай, печенье и одежда: В Мариуполе открылись стационарные пункты обогрева

В Мариуполе открылись стационарные пункты обогрева: четыре в Приморском районе, четыре – в Левобережном, три – в Кальмиусском, один – в Центральном районе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», в пункте обогрева можно не только согреться – в холода здесь можно будет выпить горячего чая с печеньем.
Некоторые из пунктов работают круглосуточно, большинство – с 8:00 до 17:00 в будние дни.
Пункт обогрева в Центральном районе находится по адресу пр. Мира, 75б, в помещении районного Территориального центра по обслуживанию одиноких и нетрудоспособных.
Как рассказала корреспонденту «Донецких новостей» заведующая отделением организации предоставления адресной натуральной и денежной помощи данного терцентра Ирина Сотникова, функционирует пункт с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 и в пятницу – с 8:00 до 16:00. Суббота и воскресенье – выходные дни. «Круглосуточно здесь пребывать нельзя. Круглосуточно работает пункт при Мариупольском городском центре по обслуживанию лиц без определенного места жительства, по адресу пер. Банный, 5», – пояснила Ирина Сотникова.
Пункт обогрева в Центральном районе работает третий год. По словам заведующей отделения, опыт прошлых лет показал, что в городе не наблюдается очень большого количества людей, нуждающихся в обогреве. В прошлом году греться заходили в среднем два-три человека в день.
В этом году в пункте уже был один посетитель. Мужчина зашел, отогрелся, взял себе теплую одежду. В терцентре есть «банк одежды», в который горожане отдают безвозмездно ставшие ненужными вещи. «Нуждающиеся люди могут выбрать себе любую вещь. Особенно это актуально в холодное время года. Кому-то эти вещи могут спасти жизнь», – отметила Ирина Сотникова.
Терцентр находится хоть и в центре города, но – во дворе, окруженном многоэтажками, и тому, кто не очень знаком с местной географией, найти помещение нелегко. Однако, как пояснила Сотникова, их «контингент» хорошо знает дорогу к пункту обогрева.
Посетителями терцентра являются в основном люди, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие алкоголем.
Впрочем, в прошлом году в терцентр попал посетитель, непохожий на остальных «гостей»: молодой мужчина, ехавший в Мариуполь из Киева, стал жертвой попутчиц – симпатичных девушек. Красотки ему что-то подмешали, и наутро несчастный, проснувшись, обнаружил, что остался совершенно без всего – без вещей, денег, документов. «Мужчина обратился в полицию, полиция привезла его к нам. Он был у нас, а потом мы договорились с храмом, и бедолага пожил в храме, пока решился вопрос с документами и деньгами», – рассказала Ирина Сотникова.
В Мариуполе обогреться в пунктах можно по следующим адресам:
– Приморский район:
ул. Котовского, 6 – Синий Крест. Работает круглосуточно;
пр. Нахимова, 172 - Церковь «Добрых перемен». Работает круглосуточно;
ул. Гагарина, 114/116 - Медицинское учреждение «Местная больница» №9. График работы: с 8:00 до 20:00;
ул. Керченская, 2 - Церковь «Синий крест». Работает круглосуточно.
– Левобережный район:
пер. Банный, 5 – Мариупольский городской центр по обслуживанию лиц без определенного места жительства. Работает круглосуточно;
ул. Пашковского, 4 – городская больница №4 им. И.К. Мацука. Работает круглосуточно;
ул. Киевская, 45 – Свято-Владимирский храм. График работы: с 8:00 до 18:00;
ул. Олимпийская, 79/1 – Храм Покрова Пресвятой Богородицы. График работы: с 7:00 до 20:00.
– Кальмиусский район:
ул. Металлургическая, 1 – Православный храм в честь иконы Пресвятой Богородицы. График работы: с 8:00 до 17:00;
пр. Металлургов, 187а – Храм веры, надежды и любви. График работы: с 8:00 до 17:00;
ул. Невского, 22 – Храм святого Харлампия. График работы: с 8:00 до 17:00.
Центральный район:
пр. Мира, 75б – Территориальный центр по обслуживанию одиноких и нетрудоспособных граждан Центрального района. График работы: с 8:00 до 17:00.



Теги: Донбасс, Мариуполь, чай, одежда, печенье, пункты обогрева
 
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