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Через КПВВ на Донбассе за сутки не пропустили 13 человек
Линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях в среду, 14 ноября, не смогли пересечь тринадцать человек. Об этом сообщает сайт Авдеевки с ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.
За минувшие сутки через КПВВ последовало 40,8 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.
"Отказано в пропуске через линию разграничения по разным причинам 13 лицам… Выявлено три факта использования поддельных документов и один факт использования документов, выданных оккупационными властями", - говорится в сообщении.
В ходе осуществления контрольных мероприятий, выявлено товаров с признаками контрабанды на общую сумму почти 45 000 гривен. Зафиксированы две попытки предоставление неправомерной выгоды пограничному наряду.
На стационарных и мобильных блокпостах для проверки были задержаны 5 человек, причастные к незаконным вооруженным формированиям. Выявлено 9 фактов незаконного оборота наркотических средств и 1 факт незаконного обращения с оружием.
Теги: Донбасс, отказ, КПВВ, линия соприкосновения
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