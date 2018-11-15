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Архив - Донецкая область

Главарь «ДНР» Пушилин отказался отменять комендантский час. Люди в ярости

15.11.2018 09:40
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Главарь «ДНР» Пушилин отказался отменять комендантский час. Люди в ярости

Главарь «ДНР» Денис Пушилин дорвавшись до «власти» начал давать «брифинги», в ходе которых дает понять жителям временно оккупированных территорий, что ничего хорошего их не ждет. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Одно из первый «заявлений» на «брифинге», который дал новый главарь «ДНР» Денис Пушилин, касается вопроса отмены комендантского часа. Пушилин заявил, что комендантской час отменен не будет, т.к. это, якобы, «обеспечивает безопасность … граждан». Однако, Пушилин открыто игнорирует то, что жители временно оккупированных территорий боятся не мифических «ДРГ», а боевиков «ДНР».
Жители временно оккупированных территорий возмущены. Вот что они пишут в соцсетях:
«Ухудшение жизни тоже не будет отменено»,
«Идёшь от подруги/друга домой ночью — шарахаешься от всего, лишь бы патруль не встретить и не сидеть у них до утра потом. Вот же защита»,
«Ночью боишься не дрг. а патруля».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, отмена, отказ, комендантский час, ДНР, Пушилин
 
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