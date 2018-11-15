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ГПСУ: Красный Крест направил в ОРДО 25 тонн гумпомощи
15.11.2018 13:09
Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает donpress.com.
В ГПСУ отмечают:
«Через КПВВ Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины последовало два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста».
Всего украинские пограничники оформили груз общей массой почти 25 тонн. По информации, жители Донбасса получат строительные материалы и пункты обогрева.
Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь, Новотроицкое, КПВВ, ГПСУ, ОРДО
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