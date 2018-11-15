Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ГПСУ: Красный Крест направил в ОРДО 25 тонн гумпомощи

15.11.2018 13:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ГПСУ: Красный Крест направил в ОРДО 25 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает donpress.com.

В ГПСУ отмечают:

«Через КПВВ Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины последовало два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста».

Всего украинские пограничники оформили груз общей массой почти 25 тонн. По информации, жители Донбасса получат строительные материалы и пункты обогрева.



Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь, Новотроицкое, КПВВ, ГПСУ, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх