ГПСУ: Красный Крест направил в ОРДО 25 тонн гумпомощи

15.11.2018 13:09

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает donpress.com.

В ГПСУ отмечают:

«Через КПВВ Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины последовало два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста».

Всего украинские пограничники оформили груз общей массой почти 25 тонн. По информации, жители Донбасса получат строительные материалы и пункты обогрева.