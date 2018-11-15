Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии

15.11.2018 19:24

Пересекая КПВВ и выезжая в ОРДЛО пенсионеры переселенцы могут лишиться пенсий и других социальных пособий. Органы социальной защиты блокируют начисление выплат, узнав об отсутствии пенсионера-переселенца по его месту жительства на подконтрольной украинским властям территории.

Как пояснила 0629 исполняющая обязанности начальника объединенного ПФУ Мариуполя Ирина Кравец, проблемы с выплатами возникают у переселенцев, которые по каким-либо причинам остаются на неподконтрольной территории более 60 дней. В этом случае они теряют статус внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ) и, как следствие, не могут претендовать на украинские пенсии.

Закон

Право на получение пенсии переселенцам предусмотрено законом "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", а порядок социальных выплат, к которым правительство приравняло пенсии, регулируется правительственным постановлением №365 от июня 2016 года.

Согласно этим документам, чтобы получать пенсию уже на подконтрольной территории, переселенцам нужна справка о статусе внутренне перемещенного лица, которые выдают органы соцзащиты. Чтобы получить статус ВПЛ, пенсионерам с ОРДЛО нужно написать соответствующее заявление, дождаться комиссии, которая проверит их нахождение по указанному адресу и подтвердит достоверность указанных данных. После соблюдения этой процедуры, управления соцзащиты направят документы в Пенсионный фонд, который начнет выплаты.

При этом норма ст. 12 закона о правах внутренне перемещенных лиц предусматривает, что переселенцы лишаются статуса ВПЛ, а, следовательно, и права на пенсионные и другие социальные выплаты, если у органов соцзащиты есть информация "о длительном отсутствии (более 60 дней) ВПЛ по месту жительства, которая дает разумные основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось к брошенному месту постоянного проживания".

Как возобновить выплату пенсии

Чтобы возобновить социальные выплаты, пенсионеру-переселенцу необходимо обратиться в Пенсионный фонд (ПФ) с заявлением.

Ежедневно ПФ формирует списки и отправляет управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН).

В течение 15 дней сотрудники управления соцзащиты населения приходят на дом к пенсионеру и проверяют фактическое место проживания. Если оно подтверждается, составляется соответствующее заключение о том, что необходимо возобновить выплату пенсий и ПФ начинает начислять пенсию.

Если фактическое пребывание в Украине не подтверждено, выдается заключение о приостановлении социальных выплат. В этом случае пенсионеру необходимо заново обращаться в ПФ либо уточнять фактическое место проживания. И как только подтверждается информация о проживании - возобновляются выплаты пенсий.

Кроме того, переселенцы могут обратиться в суд, по решению которого также будет возобновлена выплата пенсий. Но и в этом случае, если будет нарушен срок пребывания на неподконтрольной территории, выплаты будут заблокированы.

Порядок проведения проверок фактического проживания внутренне-перемещенных лиц

Проверка места проживания ВПЛ – это визит работника УТСЗН или рабочей группы в жилое помещение, где проживает ВПЛ. Данная проверка предусмотрена Постановлением Кабинета министров Украины от 8 июня 2017 года №365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам».

Если ВПЛ не претендует на получение социальных выплат, проверять его не имеют права.

Первая проверка должна осуществляться в течение 15 дней со дня получения УТСЗН заявления о назначении выплат лица, которое только встало на учет ВПЛ, или которое возобновило справку ВПЛ.

Регулярная проверка проводится каждые 6 месяцев после проведения первой проверки при условии, что лицо претендует на получение соответствующих выплат;

Дополнительная проверка (в период между регулярными) при наличии: информации об изменении ВПЛ фактического проживания без уведомления в 10-дневный срок об этом УТСЗН по новому фактическому месту жительства/пребывания; информации о возвращении ВПЛ на временно неподконтрольную украинской власти территорию или его выезда за границу;

Если ВПЛ поменяли прописку, но хотят оставить социальные или пенсионные выплаты, необходимо в течение 10 дней после переезда уведомить об этом УТСЗН.

Проверку имеют право проводить работники УТСЗН. Для проведения дополнительных проверок могут создаваться рабочие группы в составе работников УТСЗН, представителей органов внутренних дел, миграционной службы, Службы безопасности, Национальной полиции, Госфининспекции, Госаудитслужбы и Пенсионного фонда. Состав рабочей группы утверждается решением районных администраций или исполнительных органов местных советов. Рабочая группа не может состоять исключительно из представителей правоохранительных органов.

Во время визита рабочей группы необходимо требовать ознакомление с приказом о составе рабочей группы.

В случае, если при проверке вы отсутствовали дома, вам должны оставить уведомление о необходимости явиться в УТСЗН в течение 3 дней. Если в течение этого периода вы не явились, вам должны прислать дополнительно заказное письмо о необходимости явиться в управление в течение 3 дней.

В УТСЗН у вас не имеют права требовать документы, подтверждающие уважительность причин вашего отсутствия дома во время проверки. В УТСЗН необходимо явиться для физической идентификации, то есть предъявить документ, удостоверяющий личность. По результатам проверки составляется Акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи.

Во время проверки проверки ВПЛ имеют право ознакомиться со служебным удостоверением проверяющих. А также ознакомиться а затем подписать Акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи.

Если зафиксированные данные в акте не соответствуют действительности или у вас есть другие замечания, сделайте об этом соответствующую отметку рядом со своей подписью в акте.

После подписания акта попросите его копию или сделайте фото в подтверждение прохождения проверки.

В случае нарушений со стороны инспектора можно звонить на «горячие линии»:

Уполномоченного по правам человека: (044) 253 7589 или 0 800 501 720.

Правительства – 1545 (с мобильного) или 0 800 507 309;