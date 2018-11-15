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Как переселенцу вернуть социальные выплаты: опубликован порядок действий, образцы всех заявлений и исков
Специалисты общественной организации «Донбасс SOS» озвучили весь порядок действий переселенца, который хочет восстановить заблокированные социальные выплаты. Об этом организация рассказала в отдельном материале.
В «Донбасс SOS» напоминают, что еще 25 апреля 2018 года Кабинет министров Украины принял изменения в порядок осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам. Постановление № 335 внесло изменения в Постановление № 365 — теперь выплата недополученных сумм осуществляется в порядке, определенном Кабмином. 12 мая этого года изменения вступили в силу. И с тех пор никакого порядка выплаты недополученных сумм так и не выработали.
«Сотни людей — те, кто только переместился, те, кому выплаты были возобновлены после прекращения до сегодня не могут получить свои законные деньги за месяц, два, полгода или даже за весь период с начала войны», — возмущены в «Донбасс SOS».
Учитывая это, организация призывает обжаловать решения Кабмина. Переселенцев просят действовать. Требуется:
1. Оставить жалобу на Горячей правительственной линии 1545 о не принятии Кабмином и не разработке порядка выплаты недополученных сумм согласно изменений вызванных Постановлением КМУ № 335 от 25.04.2018 года.
2. Оставить жалобу Уполномоченному ВРУ по правам человека.
3. Обратиться с заявлением в Пенсионный фонд чтобы получить письменный ответ о причине отказа в выплате.
4. Обжаловать в судебном порядке индивидуальный отказ в выплате (после получения письменного ответа Пенсионного фонда).
Переселенцы освобождаются от уплаты судебного сбора (его размер составляет 704,80 грн).
Также следует подать ходатайство об истребовании доказательств (ведомостей, которые находятся в материалах пенсионного дела и касаются назначения, прекращения и возобновления выплаты пенсии).
И, наконец, следует обращаться с иском против Кабмина. Все консультации можно получить по телефону Горячей линии 0800 309 110, либо обратившись в приемные «Донбасс SOS» в Бахмуте, Волновахе, Лисичанске.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, иск, возвращение, выплаты, переселенцы, заявление
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