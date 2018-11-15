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Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Фикса»
15.11.2018 11:12
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик с позывным «Фикса».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ДНР» Чернявский Николай Валерьевич с позывным «Фикса».
О Чернявском известно, что он родился в Славянске 27 июля 1995 года, ликвидирован 8 октября 2018 года.
Теги: Донбасс, Донецкая область, ликвидация, боевик, ДНР, потери
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