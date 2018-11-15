На блокпостах боевики «ДНР» вводят дополнительную проверку документов

15.11.2018 12:51

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах въезда-выезда с временно оккупированных территорий Донецкой области ввозят дополнительную проверку документов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают в соцсетях жители временно оккупированных территорий, на блокпостах въезда-выезда с временно оккупированных территорий вводят дополнительную проверку документов.

Для этого на блокпостах добавляют по «дополнительному» окошку, куда нужно «носить документы»:

«И еще нововведение для тех кто через Еленовку едет: добавилось третье окошко, в которое надо носить документы»,

«А что там в третьем окошке, что проверяют?».