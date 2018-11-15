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«Не паникуем». В ОРДО прогремели 2 взрыва, валит черный дым
Жители неподконтрольных Украине Горловки, Донецка и Макеевки сообщают о мощном взрыве неизвестной локализации. Об этом очевидцы пишут в социальных сетях, соощает ДонПресс.
По их словам, взрыв был очень громким. После этого в стороне Ясиноватой или окраин Макеевки появились клубы черного дыма. Для тех, кто наблюдает его со стороны Донецка и Макеевки, черное облако растянулось до самой Горловки. Жители последней отмечают, что видели дым в районе «национализированного» концерна «Стирол».
В свою очередь, подразделения НВФ «Корса», базирующиеся в неподконтрольной Украине Горловке, на своей странице в соцсети сообщают:
«14.26-в 13.44 подрыв был на полигоне. Не писали, потому что работали».
Позднее в пабликах также появилось сообщение:
«14:00 Проверка сирены! Не паникуем».
Очевидцы отмечают, что звук не похож на плановые подрывы на полигонах НВФ:
«Приблизительно в 13:35 (по Киеву) что-то жахнуло два раза на полигоне, теперь, по словам очевидцев, в стороне Розовки валит черный дым. НВФ говорят, что плановый подрыв на полигоне, но что-то не припомню чтобы после подрывов дым было на десятки километров видно».
Теги: Донбасс, паника, дым, взрыв, ОРДО
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