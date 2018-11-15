«Не паникуем». В ОРДО прогремели 2 взрыва, валит черный дым

15.11.2018 20:54

Жители неподконтрольных Украине Горловки, Донецка и Макеевки сообщают о мощном взрыве неизвестной локализации. Об этом очевидцы пишут в социальных сетях, соощает ДонПресс.

По их словам, взрыв был очень громким. После этого в стороне Ясиноватой или окраин Макеевки появились клубы черного дыма. Для тех, кто наблюдает его со стороны Донецка и Макеевки, черное облако растянулось до самой Горловки. Жители последней отмечают, что видели дым в районе «национализированного» концерна «Стирол».

В свою очередь, подразделения НВФ «Корса», базирующиеся в неподконтрольной Украине Горловке, на своей странице в соцсети сообщают:

«14.26-в 13.44 подрыв был на полигоне. Не писали, потому что работали».

Позднее в пабликах также появилось сообщение:

«14:00 Проверка сирены! Не паникуем».

Очевидцы отмечают, что звук не похож на плановые подрывы на полигонах НВФ:

«Приблизительно в 13:35 (по Киеву) что-то жахнуло два раза на полигоне, теперь, по словам очевидцев, в стороне Розовки валит черный дым. НВФ говорят, что плановый подрыв на полигоне, но что-то не припомню чтобы после подрывов дым было на десятки километров видно».