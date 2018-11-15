Переселенцы стали значительно чаще обращаться в суд из-за невыплаты пенсий

15.11.2018 16:08

В 2018 году пенсионеры-переселенцы в Донецкой области стали чаще подавать иски суд в связи с невыплатой пенсий, чем в минувшем году.

Об этом свидетельствуют данные, которые представила глава управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

Согласно информации управления ПФ области, в 2018 году из-за приостановки выплат было подано 4927 судебных исков, из которых удовлетворено 1628.

При этом в 2017 году было подано 1327 исков, из которых суд удовлетворил 424.

В Украине на сегоднящний день из 700 тысяч пенсионеров-переселенцев около 150 тысяч не получают выплаты.