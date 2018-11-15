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Прокуратура расследует гибель двоих рабочих на комбинате Ахметова в Мариуполе
На мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь» компании «Метинвест» погибли двое рабочих.
По данному факту ведется досудебное расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передают novosti.dn.ua.
5 ноября в одном из цехов предприятия 29-летний монтажник подрядной организации упал с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.
6 ноября на площадке обслуживания шламопроводов было обнаружено тело 36-летнего слесаря-ремонтника комбината, который лежал вплотную к открытому люку шламопроводов. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате острого отравления окисью углерода.
Таким образом, с начала года на «Азовстали» погибли шестеро рабочих. Еще трое человек скончались при выполнении работ на другом комбинате «Метинвеста» в Мариуполе — ММК им.Ильича.
Досудебное расследования по данным фактам ведется по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель человека) УК Украины.
Напомним, что 4 ноября на ММК им.Ильича при выполнении демонтажных работ с помощью электрической лебедки слесарь ремонтник «Промсервиса» получил травму головы.
Теги: Донбасс, Ахметов , Мариуполь, прокуратура, гибель, Азовсталь, рабочий, Метинвест
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