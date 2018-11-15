Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности

15.11.2018 23:48

Террорист решил обеспечить своей семье безбедное будущее на случай, если с ним что-то случится. Как стало известно, террорист издал "указ" на случай своей смерти, передает "Диалог.UA".

Пушилин решил, что в случае его ухода в мир иной его несовершеннолетние дети и нетрудоспособные родители будут получать ежемесячные выплаты. Расчет, согласно указу, который обсуждает вся "верхушка" "ДНР" и местное население, будет происходить из той средней зарплаты за последние 3 месяца (на каждого члена семьи), которую получал террорист. "Родителям будут платить пособие пожизненно, детям - пока не станут на ноги и не получат высшее образование. В случае инвалидности - на все время инвалидности", - пишут росСМИ.

Что интересно, сейчас "официальная" зарплата Пушилина – примерно 65 тысяч рублей в месяц. Кроме того в "законе", который Пушилин принял первым после официального объявления его "победы" на "выборах", террорист прописал и иные "гарантии". Так, если он доработает до конца срока, то согласно "закону" у него останется "госохрана", медобслуживание, транспортное обслуживание, и право звонить по "правительственной линии". Все вышеперечисленные расходы будут покрываться за счет "бюджета" "ДНР". Этими же привилегиями, кроме связи, в течение пяти лет после смерти террориста будут пользоваться и члены его семьи. "Также им положено жилье в собственность", - говорится в "законе".



Источник: www.dialog.ua