Путин заявил, что «выборы в Л-ДНР» были «неизбежны»

15.11.2018 13:28

Президент России Владимир Путин заявил, что «выборы» руководства группировок «ДНР» и «ЛНР» на Донбасса были «неизбежны», передает УНИАН.

«Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих выборов, мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем дело», – сказал Путин.

По мнению президента РФ, нужно сначала осудить «политически мотивированные» убийства. «Этим вызвана реакция людей, которые там проживают. А что думали те, кто организовывает подобные преступления? Конечно, [выборы] были неизбежны», – добавил Путин.

Украина, США и Европейской Союз считают нелегитимными «выборы» в неподконтрольных властям Украины районах Донбасса, которые состоялись 11 ноября. «Выборы» осудили также ряд других стран и международных организаций.