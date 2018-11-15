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Путин заявил, что «выборы в Л-ДНР» были «неизбежны»
Президент России Владимир Путин заявил, что «выборы» руководства группировок «ДНР» и «ЛНР» на Донбасса были «неизбежны», передает УНИАН.
«Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих выборов, мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем дело», – сказал Путин.
По мнению президента РФ, нужно сначала осудить «политически мотивированные» убийства. «Этим вызвана реакция людей, которые там проживают. А что думали те, кто организовывает подобные преступления? Конечно, [выборы] были неизбежны», – добавил Путин.
Украина, США и Европейской Союз считают нелегитимными «выборы» в неподконтрольных властям Украины районах Донбасса, которые состоялись 11 ноября. «Выборы» осудили также ряд других стран и международных организаций.
Теги: Россия, США, Донбасс, выборы, Европейский союз, Путин, ДНР, ЛНР
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