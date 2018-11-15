Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Путин заявил, что «выборы в Л-ДНР» были «неизбежны»

15.11.2018 13:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин заявил, что «выборы в Л-ДНР» были «неизбежны»

Президент России Владимир Путин заявил, что «выборы» руководства группировок «ДНР» и «ЛНР» на Донбасса были «неизбежны», передает УНИАН.

«Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих выборов, мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем дело», – сказал Путин.

По мнению президента РФ, нужно сначала осудить «политически мотивированные» убийства. «Этим вызвана реакция людей, которые там проживают. А что думали те, кто организовывает подобные преступления? Конечно, [выборы] были неизбежны», – добавил Путин.

Украина, США и Европейской Союз считают нелегитимными «выборы» в неподконтрольных властям Украины районах Донбасса, которые состоялись 11 ноября. «Выборы» осудили также ряд других стран и международных организаций.



Теги: Россия, США, Донбасс, выборы, Европейский союз, Путин, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх