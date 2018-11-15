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Россия использует Донбасс как полигон для испытаний и утилизации оружия — ГУР Минобороны

15.11.2018 18:21
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Россия использует Донбасс как полигон для испытаний и утилизации оружия — ГУР Минобороны

Российская Федерация использует не подконтрольные украинской власти территории Донбасса как полигон для испытаний нового оружия и утилизации устаревших образцов вооружения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает donpress.com.

Известно, что с территории РФ в течении текущего месяца поступила очередная партия боеприпасов для подразделений так называемых 1 и 2 АК («ДНР» и «ЛНР» соответственно). Как выяснилось, большая часть полученных артиллерийских и минометных снарядов оказалась непригодной из-за повреждения коррозией, вследствие продолжительного небрежного хранения.

По распоряжению российского командования, более двух третей боеприпасов 1970 года выпуска было утилизировано путем подрыва.

Также сообщается, что вооруженный конфликт на востоке Украины используется Россией для испытаний в боевых условиях новейших средств связи, комплексов радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и прочего вооружения.

«В частности, продолжается испытание российских разработок средств РЭБ, в том числе комплексов „Реппелент-1“ и „Силок“, в отношении их возможностей по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА)», — сообщает ГУР Минобороны.



Теги: Россия, Донбасс, оружие, полигон, утилизация, беспилотник, Минобороны, ГУР
 
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