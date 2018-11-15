Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ сегодня, 15 ноября: на всех пунктах пропуска очереди

15.11.2018 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ сегодня, 15 ноября: на всех пунктах пропуска очереди

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы в пунктах пропуска на Донбассе находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 0/50;
КПВВ «Марьинка» — 0/50;
КПВВ «Новотроицкое» — 40/50;
КПВВ «Гнутово» — 20/20.
Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 14 ноября, пересекли почти 41 тыс. человек. Сообщается, что все пункты пропуска сегодня начали работу согласно осеннему графику и работают в штатном режиме. Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:
«Майорское» — 9430 человек и 1070 транспортных средств;
«Марьинка» — 9020 человек и 1515 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8030 человек и 1550 транспортных средств;
«Гнутово» — 4100 человек и 980 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 300 человек.



Теги: Донбасс, люди, транспорт, КПВВ, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх