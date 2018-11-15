Ситуация на КПВВ сегодня, 15 ноября: на всех пунктах пропуска очереди

15.11.2018 09:45

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы в пунктах пропуска на Донбассе находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 0/50;

КПВВ «Марьинка» — 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» — 40/50;

КПВВ «Гнутово» — 20/20.

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 14 ноября, пересекли почти 41 тыс. человек. Сообщается, что все пункты пропуска сегодня начали работу согласно осеннему графику и работают в штатном режиме. Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

«Майорское» — 9430 человек и 1070 транспортных средств;

«Марьинка» — 9020 человек и 1515 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8030 человек и 1550 транспортных средств;

«Гнутово» — 4100 человек и 980 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 300 человек.