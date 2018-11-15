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Теперь ДРГ боевиков не пройдет: ВСУ продвинулись на линии фронта ближе к оккупированному Донецку

15.11.2018 09:11
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Теперь ДРГ боевиков не пройдет: ВСУ продвинулись на линии фронта ближе к оккупированному Донецку

Бойцы ​Вооруженных сил Украины продвинулись вперед в районе оккупированного Донецка, чтобы предупреждать наступление вражеских ДРГ. Вооруженные силы Украины смогли продвинутся вперед в районе оккупированного Донецка, передает "Диалог.UA".

Военнослужащий ВСУ с позывным "Тесть" рассказал, что линию обороны нужно было расширить по причине постоянных обстрелов со стороны боевиков и активности их диверсионных групп. В ответ на движение сил ООС пророссийские боевики ведут постоянные провокационные обстрелы.. Именно на отвоеванных позициях ВСУ смогут отчетливо видеть, как подходят диверсионные группы противника. Им пришлось продвинуться на несколько сотен метров вперед. Защитник Украины отметил, что местность здесь специфическая, с оврагами и посадками, а копать приходилось под обстрелами боевиков. "Когда мы сюда зашли, было всего 60 метров окопов. Сейчас это уже более 200 метров", – отметил боец ВСУ.



Теги: Донецк, Донбасс, продвижение, ВСУ
 
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