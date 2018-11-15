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Турчинов анонсировал новые санкции против организаторов «выборов Л-ДНР»
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов анонсировал новые санкции в отношении лиц, причастных к проведению «выборов» на неподконтрольной территории Донбасса, а также украинских компаний, которые сотрудничают с Россией.
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Хочу сказать, сейчас готовится новый пакет санкций СНБО. Готовят предложения Кабинет министров, СБУ, Верховная Рада внесет свои предложения», – сказал Турчинов.
Он выразил убеждение, что это будет «мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых выборов», а также против «широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом либо усиливают безопасность и оборону Российской Федерации».
По словам секретаря СНБО, под санкции могут попасть отдельные представители европейских стран, которые принимали участие в «выборах» в качестве так называемых наблюдателей.
11 ноября группировки «ДНР» и «ЛНР» провели так называемые выборы.
Украина, США и Европейской Союз считают нелегитимными «выборы» в неподконтрольных властям Украины районах Донбасса и не признают их результаты. «Выборы» осудили также ряд других стран и международных организаций.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, Турчинов, СБУ, СНБО, санкции, ДНР, ЛНР
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