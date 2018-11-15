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Архив - Донецкая область

В Горловке автовладельцы жалуются на очень плохое качество пропана

15.11.2018 14:08
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В Горловке автовладельцы жалуются на очень плохое качество пропана

Во временно оккупированной Горловке автовладельцы жалуются на крайне низкое качество пропана на местных заправках.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке на заправках то и дело возникают проблемы – то пропадает бензин или пропан, то появившееся топливо крайне низкого качества. В последние дни горловские автовладельцы жалуются на то, что на заправках пропан ужасного качества.

Вот что горловчане пишут в соцсетях:

«Что-то Горловские автомобилисты стали поголовно жаловаться на качество пропана в дыре, ещё и мороз им в помощь»,
«Газ плохой все время. после заправки газом в Донецке, расход ощутимо больше, чем после заправки в Украине».



Теги: Донбасс, Горловка, бензин, заправка, газ, АЗС, соцсети
 
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