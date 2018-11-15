В Горловке автовладельцы жалуются на очень плохое качество пропана

15.11.2018 14:08

Во временно оккупированной Горловке автовладельцы жалуются на крайне низкое качество пропана на местных заправках.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке на заправках то и дело возникают проблемы – то пропадает бензин или пропан, то появившееся топливо крайне низкого качества. В последние дни горловские автовладельцы жалуются на то, что на заправках пропан ужасного качества.

Вот что горловчане пишут в соцсетях:

«Что-то Горловские автомобилисты стали поголовно жаловаться на качество пропана в дыре, ещё и мороз им в помощь»,

«Газ плохой все время. после заправки газом в Донецке, расход ощутимо больше, чем после заправки в Украине».