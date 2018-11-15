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Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
Заявление нового главаря "ДНР" Дениса Пушилина о желании включить в состав "ДНР" Мариуполь, Краматорск и Славянск вызвало эмоциональную реакцию украинцев в социальных сетях, жестко ответивших российскому наемнику.
Напомним, в комментарии российским СМИ Пушилин заявил, что он рассчитывает на расширение "ДНР" до границы Донецкой области, добавив, что от наступления на Славянск, Краматорск и Мариуполь его останавливают люди, которые могут стать жертвами военного конфликта. Однако сейчас Пушилин рассматривает дипломатический способ в качестве приоритетного над силовым. Заявление Пушилина заставило пользователей социальных сетей оценить адекватность и интеллектуальную состоятельность главаря "ДНР", предлагая наемнику обратиться к психологу. Люди напомнили Пушилину амбициозные планы захвата Лондона и Киева, а также предложили ему поинтересоваться мнением украинских городов о вступлении в "ДНР".
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Краматорск, Мариуполь, Славянск, ДНР, Пушилин
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