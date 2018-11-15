«Власти ДНР» обещают завезти «врачей специалистов» в Снежное и «дать им квартиры»

15.11.2018 15:52

Оккупационные «власти ДНР» обещают во временно оккупированное Снежное завезти «врачей специалистов», которым «дадут квартиры».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Снежном, как и в других оккупированных населенных пунктах остро не хватает врачей и медицинских работников. Однако, оккупационные «власти ДНР» пообещали «завезти в город врачей специалистов», которым «дадут квартиры».

Жители временно оккупированного города предполагают, какого уровня будут «специалисты», а «квартиры», скорей всего, будут отжатые у местного населения.

Вот что пишут жители Снежного в соцсетях:

«Слышала слухи, что в снежное пришлют каких то врачей специалистов, вы ж в курсе что там катастрофічно их не хватает. и им выделят жилье. интересно, чье»,

«Ну а кого? кто в своем уме поедет туда, не знаю, там все страшнее с каждым разом»,

«Тто они перепутали специалистов и студентов»,

«Ну с местными у них одинаковое количество знаний, так что»,

«Отожмут пустое но скорее всего гостиницу дадут»,

«Гостинницу? в снежном? от нее одно название же».