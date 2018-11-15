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«Власти ДНР» обещают завезти «врачей специалистов» в Снежное и «дать им квартиры»
Оккупационные «власти ДНР» обещают во временно оккупированное Снежное завезти «врачей специалистов», которым «дадут квартиры».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Снежном, как и в других оккупированных населенных пунктах остро не хватает врачей и медицинских работников. Однако, оккупационные «власти ДНР» пообещали «завезти в город врачей специалистов», которым «дадут квартиры».
Жители временно оккупированного города предполагают, какого уровня будут «специалисты», а «квартиры», скорей всего, будут отжатые у местного населения.
Вот что пишут жители Снежного в соцсетях:
«Слышала слухи, что в снежное пришлют каких то врачей специалистов, вы ж в курсе что там катастрофічно их не хватает. и им выделят жилье. интересно, чье»,
«Ну а кого? кто в своем уме поедет туда, не знаю, там все страшнее с каждым разом»,
«Тто они перепутали специалистов и студентов»,
«Ну с местными у них одинаковое количество знаний, так что»,
«Отожмут пустое но скорее всего гостиницу дадут»,
«Гостинницу? в снежном? от нее одно название же».
Теги: Донбасс, Снежное, врачи, квартиры, ДНР, соцсети
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