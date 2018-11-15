- Прокуратура расследует гибель двоих рабочих на комбинате Ахметова в Мариуполе11:30
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Фикса»11:12
- ВСУ прикрылись дымовой завесой и ударили по "врагу"10:51
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО10:32
- Главная тайна Донбасса раскрыта: человек Путина проговорился10:27
- Со свадебным платьем в рюкзачке: В Мариуполе рассказали, почему «Брак за сутки» популярен среди пар из неподконтрольного Донбасса10:19
- Ситуация на КПВВ сегодня, 15 ноября: на всех пунктах пропуска очереди09:45
- Главарь «ДНР» Пушилин отказался отменять комендантский час. Люди в ярости09:40
- Как переселенцу вернуть социальные выплаты: опубликован порядок действий, образцы всех заявлений и исков09:34
- Сводка из зоны ООС за 14 ноября: 16 обстрелов, один раненый09:24
ВСУ прикрылись дымовой завесой и ударили по "врагу"
Украинские военные согласно плану командующего Объединенными силами провели учения по переправе через реку.
Соответствующее фото опубликовал штаб Объединенных сил, передает segodnya.ua.
Командование отмечает, что подразделения успешно выполнили поставленные задачи и готовы выполнять боевые задания. Во время преодоления водной преграды действия противотанкового резерва прикрывал подвижной отряд заграждения.
"В комплексе действовали подразделения артиллерии из состава противотанкового резерва одной из оперативных тактических группировок. Также, осуществлено перемещение противотанкового резерва с одного берега на другой, а одним из подразделений РХБЗ проводилась аэрозольная маскировка (дымовая завеса) переправы.
Противотанковый резерв пересек водную преграду, вышел и занял выгодный рубеж и условно уничтожил бронеобъекты противника", – говорится в сообщении ООС.
Кроме того, после выхода на другой берег техники, инженерные подразделения быстро установили минное поле, что сделало невозможным уничтожение условным противников наших "противотанкистов".
Теги: Донбасс, река, учения, дымовая шашка, артиллерия, ВСУ, переправа, ООС
- Удар танков и тяжелой артиллерии: появилось видео, как ВСУ разгромили "россиян" при высадке к югу от Донбасса
- Все военные части Вооруженных сил Украины приведены в полную боевую готовность, призвали даже резервистов: в Генштабе сделали экстренное заявление
- В ВСУ сообщили детали второго дня ракетных стрельб
- Отдельные районы Азовского моря закроют
- Бойцов ВСУ обстреляли из реактивной артиллерии: есть погибшие и раненые
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Прокуратура расследует гибель двоих рабочих на комбинате Ахметова в Мариуполе11:30
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Фикса»11:12
- ВСУ прикрылись дымовой завесой и ударили по "врагу"10:51
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО10:32
- Главная тайна Донбасса раскрыта: человек Путина проговорился10:27
- Со свадебным платьем в рюкзачке: В Мариуполе рассказали, почему «Брак за сутки» популярен среди пар из неподконтрольного Донбасса10:19
- Ситуация на КПВВ сегодня, 15 ноября: на всех пунктах пропуска очереди09:45
- Главарь «ДНР» Пушилин отказался отменять комендантский час. Люди в ярости09:40
- Как переселенцу вернуть социальные выплаты: опубликован порядок действий, образцы всех заявлений и исков09:34
- Сводка из зоны ООС за 14 ноября: 16 обстрелов, один раненый09:24
- Прокуратура расследует гибель двоих рабочих на комбинате Ахметова в Мариуполе11:30
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Фикса»11:12
- ВСУ прикрылись дымовой завесой и ударили по "врагу"10:51
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО10:32
- Главная тайна Донбасса раскрыта: человек Путина проговорился10:27
- Со свадебным платьем в рюкзачке: В Мариуполе рассказали, почему «Брак за сутки» популярен среди пар из неподконтрольного Донбасса10:19
- Ситуация на КПВВ сегодня, 15 ноября: на всех пунктах пропуска очереди09:45
- Главарь «ДНР» Пушилин отказался отменять комендантский час. Люди в ярости09:40
- Как переселенцу вернуть социальные выплаты: опубликован порядок действий, образцы всех заявлений и исков09:34
- Сводка из зоны ООС за 14 ноября: 16 обстрелов, один раненый09:24
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились22:04
- Медики рассказали, кому особенно полезна хурма18:37
- Популярный антисептик запретили в Украине17:45
- Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета17:00
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать16:30
- 10 заманчивых вещей, которые не стоит поднимать на улице10:17
- Медики рассказали, как быстро отличить простуду от гриппа09:30
- 7 фраз и мыслей, которые приводят к бедности08:47
- Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»07:52
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
- «Совсем не достижение». Гиркин прокомментировал «выборы» в ОРДЛО
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР"
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе
- Обещанного процветания не будет: после победы Пушилина на "выборах" в "ДНР" подняли цены на продукты