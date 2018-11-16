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Безотлагательно: В ООН призвали решить проблему с пенсиями ВПЛ
Украинские власти должны безотлагательно решить вопрос выплат пенсий переселенцам и жителям неподконтрольных территорий Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 15 ноября в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» заявила заместитель представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун.
«В законодательстве Украины место проживания не входит в список условий, по которым человек может лишиться пенсии. Этот вопрос можно решать путем изменений в постановление Кабмина. Может быть на этом этапе, когда Украина находится в периоде предвыборных кампаний, Верховной Раде это будет сложнее решить этот вопрос, но это все в руках правительства», – сказала она.
По ее словам, нужно решить проблему выплат пенсий и соцвыплат всем переселенцам, в частности тех, которые уже интегрировались в местные громады и зарегистрированы на новом месте проживания.
«Мы понимаем, что одна группа остается без внимания – это маломобильные люди, которые остаются на неподконтрольных территориях. Но правительство Украины говорит о позитивных обязательствах перед своими гражданами. Это значит, что Украина должна сделать все возможное для защиты прав своих граждан – сразу, сейчас, безотлагательно», – подчеркнула Калхун.
«Это может быть сделано на территории Украины, через украинские банки, сегодня и прямо сейчас. И если у меня и есть какое-то пожелание к правительству – это пожелание сделать все быстрее, потому что уже перед людьми неудобно», – резюмировала она.
Заместитель представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев также рассказала, что международные организации тратят огромные деньги на юридическую поддержку переселенцев, которые в судах отстаивают свои права на пенсию и соцвыплаты, на эту систему уходят и деньги из госбюджета Украины.
Ранее глава Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер подчеркнула, что Украина должна гарантировать доступ к пенсиям для всех граждан, живущих по обе стороны линии разграничения, а пенсии внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) не должны быть ограничены процедурами проверок.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ООН, переселенцы, ВПЛ, пенсии
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