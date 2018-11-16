Боевики нещадно расстреляли дома мирных жителей Южного из оккупированной Горловки - кадры диких разрушений

16.11.2018 10:45

В пресс-центре Операции Объединенных сил опубликовали фотодоказательства последствий ударов боевиков "ДНР" по жилым домам в Южном. Штаб Операции

Объединенных сил обнародовал в Сети фотографии разрушений после мощного ночного обстрела жилых кварталов населенного пункта Южное в Донецкой области, передает "Диалог.UA".





Согласно информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня, вражеский обстрел прогремел ночью 15 ноября из минометов калибра 82 и 120 мм, запрещенных минскими договоренностями. По характеру падения снарядов удалось определить, что боевики били из оккупированной Горловки. В результате интенсивной минометной атаки снарядами калибра 120 мм были полностью уничтожены два дома местных жителей.



Источник: www.dialog.ua