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Боевики нещадно расстреляли дома мирных жителей Южного из оккупированной Горловки - кадры диких разрушений

16.11.2018 10:45
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Боевики нещадно расстреляли дома мирных жителей Южного из оккупированной Горловки - кадры диких разрушений

В пресс-центре Операции Объединенных сил опубликовали фотодоказательства последствий ударов боевиков "ДНР" по жилым домам в Южном. Штаб Операции

Объединенных сил обнародовал в Сети фотографии разрушений после мощного ночного обстрела жилых кварталов населенного пункта Южное в Донецкой области, передает "Диалог.UA".


Согласно информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня, вражеский обстрел прогремел  ночью 15 ноября из минометов калибра 82 и 120 мм, запрещенных минскими договоренностями.  По характеру падения снарядов удалось определить, что боевики били из оккупированной Горловки.  В результате интенсивной минометной атаки снарядами калибра 120 мм были полностью уничтожены два дома местных жителей.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, Горловка, ДНР, ЛНР, боевики, ООС
 
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