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Боевики нещадно расстреляли дома мирных жителей Южного из оккупированной Горловки - кадры диких разрушений
В пресс-центре Операции Объединенных сил опубликовали фотодоказательства последствий ударов боевиков "ДНР" по жилым домам в Южном. Штаб Операции
Объединенных сил обнародовал в Сети фотографии разрушений после мощного ночного обстрела жилых кварталов населенного пункта Южное в Донецкой области, передает "Диалог.UA".
Согласно информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня, вражеский обстрел прогремел ночью 15 ноября из минометов калибра 82 и 120 мм, запрещенных минскими договоренностями. По характеру падения снарядов удалось определить, что боевики били из оккупированной Горловки. В результате интенсивной минометной атаки снарядами калибра 120 мм были полностью уничтожены два дома местных жителей.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, Горловка, ДНР, ЛНР, боевики, ООС
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- Боевики что-то "перепутали": на позициях "ДНР" под Донецком прогремели взрывы – разведка показала первое фото07:45
- В Горловке жители слышали мощные взрывы и видели клубы дыма07:30
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