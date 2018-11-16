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«Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»

16.11.2018 13:00
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«Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»

Боевики самопровозглашенной «ДНР» распространяют слухи, согласно которым на оккупированный Донбасс прибыли целых две бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, которые состоят исключительно из «уроженцев западной Украины», испытывающих «особую ненависть к населению Донбасса».

Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении на Facebook-странице координатора группы «Информационное сопротивление», депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука.

Он отметил, что по этой причине оккупанты начали проводить информационную операцию по запугиванию населения прифронтовой зоны оккупированных районов «украинскими десантниками-б*ндеровцами». 

«Такая информация ранее была запущена и активно распространяется через социальные сети, на данный момент начат второй этап — «слухи на остановке и на рынке». Основная цель — снизить поток местного населения, выезжающего за покупками, социальными выплатами и пр. на контролируемую Украиной территорию», — сказано в сообщении. 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ВСУ, ООС
 
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