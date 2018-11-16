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Мощный обстрел под Горловкой: боевики изрешетили дома, выпустив 150 мин
Российские военные несколько часов обстреливали пригород Горловки - Южное и Шумы, применив минометы 120-го калибра. Оккупанты разрушили много домов, выпустив почти 150 мин. Об этом рассказывают украинские военные, передает штаб ООС.
Отмечается, что противник пристрелялся пару раз минами 82-го калибра, после чего из трех точек "заработали" 120-мм минометы с "передышкой" на 5-7 минут. Также известно, что боевики стреляли из жилых районов города, что делало невозможным ответный огонь ВСУ, передает Сегодня.
"У нас это был самый серьезный обстрел за месяц. Мы зафиксировали около 149 приходов мин 120-го миномета. Они разрушили очень много жилых домов, два из которых – уничтожили полностью. К счастью, мирные жители уже давно из них уехали", – рассказала Юля, боец подразделения, которое стоит на Горловском направлении.
В свою очередь местная жительница поселка Южное, музыкальный руководитель школы, расположенной в нескольких километрах, Алина говорит, что не ожидали такого страшного обстрела.
"Это было просто ужасно. Практически не спали, ведь взрывалось очень громко и совсем рядом. Однозначно – стреляли со стороны Горловки. Это уже не первый раз. Вероятно, враг хочет выгнать отсюда людей. Да, нам страшно, но перед детьми мы старается не подавать вида, чтобы они не боялись", – рассказала она.
Военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, возможно ли обострение на Донбассе из-за наращивания сил боевиками в Горловке. Переброска и концентрация военной техники боевиков в районе оккупированной Горловки на Донбассе не связана с подготовкой оккупантами масштабного наступления или развертывания интенсивных боевых действий вблизи линии разграничения. Но на горловском направлении может быть обострение боевых действий малой интенсивности, считает он.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, обстрел, боевики
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