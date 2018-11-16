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Архив - Донецкая область

Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск

16.11.2018 08:30
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Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск

Главный террорист поддерживаемой Российской Федерацией самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Денис Пушилин озвучил заявление, что его подопечные будут «использовать самый маленький шанс» для того, чтобы захватить КраматорскМариуполь и Славянск. Как пишет replyua.net, об этом он заявил в интервью российским средствам массовой информации. 

Таким образом, Денис Пушилин отметил, что хотя возможность «выхода на границы» Донецкой области для «ДНР» практически нереальна, в «республике» сохраняется к этому большое стремление. Он добавил: «В настоящее время существует возможность политического урегулирования, с помощью «минской площадки». Но, мы видим, что все очень сильно пробуксовывает. В наших силах пока – «гуманитарная программа по воссоединению народов Донбасса». Политическая возможность выхода на границы Донецкой области пока мало-реальна. Пока остается хоть малейший политический шанс выйти на границы областей, мы его будем использовать». 



Теги: Донбасс, Краматорск, Мариуполь, Славянск, Пушилин
 
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