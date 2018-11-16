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Архив - Донецкая область

Россия прислала в ОРДО низкокачественное военное оборудование

16.11.2018 21:00
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Россия прислала в ОРДО низкокачественное военное оборудование

Власти РФ начали экономить на снабжение военным оборудованием подразделения НВФ ОРДЛО. Об этом сообщает фонд «Повернись живым».

Инструкторы фонда отметил, что членов НВФ снабдили приборами ночного видения самого низкого уровня. Так, один из наемников ОРДО Руслан Псеуш на своей странице в соцсети фото устройства стоимостью примерно 150 долларов.

В фонде уточнили, что данный прибор непрактичный, поскольку качественные очки ночного видения стоят минимум 1300 долларов.

Отмечается, что очки ночного видения Pulsar Edge GS 1×20 — это комбинация из бинокля и маски-шлема. Отсутствие увеличения позволяет оценить расстояния и размеры предметов и легко ориентироваться в пространстве. Данный комплект предназначен для проведения наблюдений в ночное время в условиях пониженной освещенности или в полной темноте (с применением подсветки).

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, оборудование, ОРДО
 
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