- В ОРДО устанавливают мины-ловушки возле дорог11:30
- У террористов на Донбассе начались проблемы с эксплуатацией и хранением боеприпасов11:00
- Боевики нещадно расстреляли дома мирных жителей Южного из оккупированной Горловки - кадры диких разрушений 10:45
- В зоне ООС ранены двое бойцов ВСУ. У противника серьезные потери10:30
- В Горловке боевики «ДНР» устроили проверку транспорта. Ищут «военнослужащего»09:15
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск08:30
- Боевики что-то "перепутали": на позициях "ДНР" под Донецком прогремели взрывы – разведка показала первое фото07:45
- В Горловке жители слышали мощные взрывы и видели клубы дыма07:30
- В Донецкой области началась реконструкция КПВВ «Майорск». Что изменится?07:12
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности23:48
У террористов на Донбассе начались проблемы с эксплуатацией и хранением боеприпасов
У пророссийских террористов, орудующих на территории Донецкой области начались серьезные проблемы с эксплуатацией, а также хранением боеприпасов. Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook написал Дмитрий Тымчук, координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины от «Народного фронта», передает replyua.net.
В соответствии с имеющимися у него данными, в настоящее время одновременно на нескольких полигонах, расположенных на территории так называемой «ДНР» проводится утилизация небольших партий боеприпасов. Делается это путем подрыва к югу от Горловки в карьерах на импровизированных полигонах. «Главная причина — поставка из РФ боеприпасов с истекшими сроками годности, когда их использование небезопасно для самих боевиков», - заявил он.
Дмитрий Тымчук также заявил, что ввиду поставок больших партий оружия и боеприпасов различных типов, которые поставлялись на протяжении последнего полугодия с территории Российской Федерации, у оккупантов перестало хватать места хранения, а также специализированных складов. Более того, у пророссийских террористов не хватает соответствующих специалистов и технологий.
Теги: Донбасс, боеприпасы, террористы, ООС
- Террористы "Л/ДНР" ведут активную переброску оружия и живой силы на Донбассе: эксперт рассказал, откуда ВСУ ждать атаки противника
- Долго взрывалось: в сети показали фото уничтожения боеприпасов боевиков на Донбассе
- На оккупированной территории Донбасса прогремел мощный взрыв - террористы лишились склада с боеприпасами: в Минобороны сделали заявление
- Новые сведения о маневрах донбасских террористов
- Невосполнимая утрата: украинских воинов в перестрелке с террористами подвело собственное оружие, 2 человека погибли, много раненных
- Боевики перекинули в Донецк крупную партию боеприпасов, - ИС
- В ОРДО устанавливают мины-ловушки возле дорог11:30
- У террористов на Донбассе начались проблемы с эксплуатацией и хранением боеприпасов11:00
- Боевики нещадно расстреляли дома мирных жителей Южного из оккупированной Горловки - кадры диких разрушений 10:45
- В зоне ООС ранены двое бойцов ВСУ. У противника серьезные потери10:30
- В Горловке боевики «ДНР» устроили проверку транспорта. Ищут «военнослужащего»09:15
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск08:30
- Боевики что-то "перепутали": на позициях "ДНР" под Донецком прогремели взрывы – разведка показала первое фото07:45
- В Горловке жители слышали мощные взрывы и видели клубы дыма07:30
- В Донецкой области началась реконструкция КПВВ «Майорск». Что изменится?07:12
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности23:48
- В ОРДО устанавливают мины-ловушки возле дорог11:30
- После смены власти: Венгрия сделала громкое заявление об Украине11:15
- В Ровно создали первый в Украине "виртуальный" мурал11:08
- У террористов на Донбассе начались проблемы с эксплуатацией и хранением боеприпасов11:00
- Боевики нещадно расстреляли дома мирных жителей Южного из оккупированной Горловки - кадры диких разрушений 10:45
- В зоне ООС ранены двое бойцов ВСУ. У противника серьезные потери10:30
- Зима в Украине будет аномальной и с отклонениями от нормы: метеоролог раскрыла подробности по декабрю и январю10:13
- Индексацию пенсий в 2019 году проведут с 1 марта10:01
- Украинцам поднимут цену за электроэнергию: когда и на сколько09:45
- Ученые научились подделывать отпечатки пальцев09:30
- Названы самые распространенные ошибки при лечении насморка08:47
- Что ждет Знаки Зодиака в конце 2018 года08:00
- Почему нельзя выносить мусор вечером21:48
- Страшно смотреть: появились последние прижизненные фото Кобзона18:54
- Елена Флоренская: Нам всем нужно вернуться в Донецк12:29
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились22:04
- Медики рассказали, кому особенно полезна хурма18:37
- Популярный антисептик запретили в Украине17:45
- Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета17:00
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- «Не паникуем». В ОРДО прогремели 2 взрыва, валит черный дым
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе