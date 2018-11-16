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В «ДНР» начали высчитывать из пенсий «долги по ЖКХ»
Оккупационные «власти ДНР» начали высчитывать из пенсий жителей временно оккупированных территорий «долги по ЖКХ». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ДНР» преподнесли жителям временно оккупированных территорий очередной горький «сюрприз». Теперь у пенсионеров высчитывают по 400 рублей (около 170 грн.) за «долги по ЖКХ». Решение принимается «управлением юстиции» без суда и реальности существования долга. Неоднократно жители временно оккупированных территорий сообщали, что с них пытаются высчитать «долги по ЖКХ» за 2012-2014 годы, т.е. до начала военных действий!
Вот что пишут в соцсетях жители временно оккупированных территорий»
«Со слов пенсионера в #ДНР, выдали пенсию на 400 рублей меньше, чем положено. На вопрос почему так — он получил ответ, что за долги по ЖКХ юстиция без суда и следствия имеет право высчитывать из пенсии накопленные долги и будет это делать на постоянной основе».
Теги: Донбасс, долг, ЖКХ, ДНР, пенсии
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