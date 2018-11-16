В Горловке жители слышали мощные взрывы и видели клубы дыма

16.11.2018 07:30

Сегодня в дневное время жители временно оккупированной Горловки были встревожены несколькими мощными взрывами, а затем видели клубы дыма. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Днем, около 13:00-14:00, жители временно оккупированной Горловки были встревожены несколькими мощными взрывами «со стороны Стирола». Затем многие жители видели клубы черного дыма. Боевики «ДНР» заявили, что это был «плановый подрыв на полигоне».

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«14:26 в 13:44 подрыв был на полигоне. Не писал потому что работали. Мы тоже не солнышком питаемся»,

«14:00 проверка сирены не паникуем. Кстати… были какие-тодвавзрыва»,

«На востоке за Стиролом какое-то возгорание. Валит черный дым»,

«Какие-то два взрыва слышно было очень четко»,

«На полигоне тоже что то загорелось. Клубы черного дыма может наблюдать весьгород»,

«Приблизительно в 13.35 что то жахнуло два раза на полигоне, теперь по словам очевидцев в стороне Розовки валит чёрный дым. Орки говорят что плановый подрыв на полигоне, но что то не припомню чтобы после подрывов дым было на десятки километров видно».

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