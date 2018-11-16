Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Горловке жители слышали мощные взрывы и видели клубы дыма

16.11.2018 07:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Горловке жители слышали мощные взрывы и видели клубы дыма

Сегодня в дневное время жители временно оккупированной Горловки были встревожены несколькими мощными взрывами, а затем видели клубы дыма. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Днем, около 13:00-14:00, жители временно оккупированной Горловки были встревожены несколькими мощными взрывами «со стороны Стирола». Затем многие жители видели клубы черного дыма. Боевики «ДНР» заявили, что это был «плановый подрыв на полигоне».

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«14:26 в 13:44 подрыв был на полигоне. Не писал потому что работали. Мы тоже не солнышком питаемся»,

«14:00 проверка сирены не паникуем. Кстати… были какие-тодвавзрыва»,

«На востоке за Стиролом какое-то возгорание. Валит черный дым»,

«Какие-то два взрыва слышно было очень четко»,

«На полигоне тоже что то загорелось. Клубы черного дыма может наблюдать весьгород»,

«Приблизительно в 13.35 что то жахнуло два раза на полигоне, теперь по словам очевидцев в стороне Розовки валит чёрный дым. Орки говорят что плановый подрыв на полигоне, но что то не припомню чтобы после подрывов дым было на десятки километров видно».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, Горловка, взрыв, дым, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх