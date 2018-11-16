В ОРДО устанавливают мины-ловушки возле дорог

16.11.2018 11:30

Подразделения НВФ «ДНР» устанавливают на неподконтрольных Украине территориях Донецкой области ловушки с противопехотными минами вблизи дорог, привязывая их к деревьям. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 ноября 2018 года.

Так, наблюдатели ОБСЕ отмечают:

«Команда СММ зафиксировала наличие мины. Приблизительно в 1,4 км к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), в 1,5 м к северу от асфальтированной дороги, наблюдатели видели мину (по оценке, противопехотная мина типа МОН-100), которая была прикреплена к дереву на высоте около 1,5 м над землей».

Источник: https://donpress.com