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В ОРДО устанавливают мины-ловушки возле дорог
16.11.2018 11:30
Подразделения НВФ «ДНР» устанавливают на неподконтрольных Украине территориях Донецкой области ловушки с противопехотными минами вблизи дорог, привязывая их к деревьям. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 ноября 2018 года.
Так, наблюдатели ОБСЕ отмечают:
«Команда СММ зафиксировала наличие мины. Приблизительно в 1,4 км к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), в 1,5 м к северу от асфальтированной дороги, наблюдатели видели мину (по оценке, противопехотная мина типа МОН-100), которая была прикреплена к дереву на высоте около 1,5 м над землей».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ловушка, мина, ОРДЛО, ОРДО
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