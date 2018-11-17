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Архив - Донецкая область

Армия РФ готовится к атаке на Донбассе: светлодарское направление охватили жаркие атаки

17.11.2018 19:03
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Армия РФ готовится к атаке на Донбассе: светлодарское направление охватили жаркие атаки

Террористы продолжают дестабилизировать обстановку на Донбассе и разворачивать горячие бои сразу на нескольких направлениях фронта. Такие попытки террористов, в частности, фиксируются вблизи Светлодарской дуги и в районе Золотое-4, где наемники РФ пытаются возобновить боевые действия, передает "Диалог.UA".
По словам представителя Штаба ООС Алексея Жуганова, боевики хотят пошатнуть обстановку на мариупольском направлении и сосредотачивают свои огневые усилия также на Приазовье и на попаснянском направлении. Боевики сегодня,17 ноября, с начала суток атаковали опорники ВСУ вблизи Желобка и Новтошковского, обстреляв силы ООС из миномета 82-мм калибра. Кроме того, возле Желобка наши защитники зафиксировали и применение 120-мм миномета. Также террористы расположения ВСУ вблизи Гнутово обстреляли из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, армия, Светлодарская дуга
 
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