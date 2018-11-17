Боец ВСУ рассказал о новой трусливой тактике боевиков, направленной на "увеличение" убийств украинских защитников

17.11.2018 09:54

Еще с начала боевых действий на Востоке Украины сепаратисты отличались своей трусостью и отсутствием мужества в боях с воинами украинской нации.

Боец Вооруженных сил Украины Антон, несущий службу в Авдеевской промзоне, сообщил, что нашим военным удалось подловить вооруженных марионеток Кремля на новой трусливой тактике, которая якобы должна помочь боевикам увеличить количество павших героев украинского государства, уведомляет "Диалог.UA" Антон заявил, что сепаратисты открывают огонь только в том случае, если они кого-то увидели, а в большинстве случаев ведут работу вражеские снайперы и пулеметчики.

Он подчеркнул, что снайперы пророссийких боевиков сначала отрабатывают свое, а затем их пулеметчики прикрывают им отход в тыл, дабы сбить с толку бойцов ВСУ, не позволив им обнаружить точку ведения огня. Украинский воин подчеркнул, что сепаратистские снайперы иногда прицельно стреляют, попадают в бойницы, а также пытаются провоцировать украинских защитников, чтобы они в большем количестве просматривали. Это направлено на то, как утверждает наш боец, дабы принудить солдат Украины в это время отработать по ним.