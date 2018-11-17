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Боевики «ДНР» на блокпостах пропускают 10 машин в час. Люди в ярости
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения творят настоящий беспредел. Сегодня люди так и не смогли выехать с оккупированных территорий.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают в соцсетях жители временно оккупированных территорий Донецкой области, боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту «Каргил» выпускали по 10 автомобилей в час. люди, простоявшие 7 часов в очереди так и не смогли выехать с временно оккупированной территории.
Люди возмущены подобным и в открытую говорят, что боевики на блокпостах «зарабатывают денежку», но делается это всё с «разрешения сверху»:
«Сегодня происходил «дикий ужас» на Каргиле. В 10:30 стали в основную очередь на середине моста (около 100-120) машин. Движения происходило по 10 машин в час. В 17:30 блок пост закрыли. 7 часов простоя и результата ноль. Что вообще происходит???!!! Читаю что сегодня жесть на всех постах ДНР»,
«А что происходит? Парни денежку зарабатывают. И как вы думаете, позволили бы они себе такое без команды сверху?»,
«Рыба гниет с головы».
Теги: Россия, Донбасс, деньги, блокпост, ДНР, боевики, очереди
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