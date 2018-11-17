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Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ разрешение из «министерства»
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных на блокпостах требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ «разрешение» от «министерства» и «согласование» от «администрации».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 15 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «На блокпосте к югу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в доступе к этому району, ссылаясь на то, что СММ необходимо получить «разрешение» от неуказанного «министерства».
На блокпосте к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) три вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на угрозы для «безопасности СММ», а также на то, что для проезда в к населенному пункту Миссии необходимо получить «согласование» от «администрации» в Новоазовске».
Теги: Донбасс, министерство, разрешение, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
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