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Через неконтролируемые пункты пропуска боевики «ДНР» вывозят неизвестные грузы
17.11.2018 12:54
Через неконтролируемые пункты пропуска боевики «ДНР» вывозят неизвестные грузы
Через временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ с временно оккупированных территорий Донетчины вывозят неизвестные грузы в грузовиках. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 15 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Наблюдатели посетили один приграничный район, который не контролируется правительством. В течение более 1 часа мониторинга в пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка наблюдатели видели, что из Украины выехали 22 грузовика (груз рассмотреть не удалось).
Теги: Донбасс, ДНР, пункт пропуска, грузы
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