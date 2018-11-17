Через неконтролируемые пункты пропуска боевики «ДНР» вывозят неизвестные грузы

17.11.2018 12:54

Через неконтролируемые пункты пропуска боевики «ДНР» вывозят неизвестные грузы

Через временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ с временно оккупированных территорий Донетчины вывозят неизвестные грузы в грузовиках. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 15 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Наблюдатели посетили один приграничный район, который не контролируется правительством. В течение более 1 часа мониторинга в пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка наблюдатели видели, что из Украины выехали 22 грузовика (груз рассмотреть не удалось).