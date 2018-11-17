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Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн

17.11.2018 18:24
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Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн

Украинское правительство выделило субвенцию в объеме 2 млн 897 тысяч гривень на поддержку территорий Донбасса, пострадавших от военных действий.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает zi.dn.ua.

За выделенные деньги планируется приобрести в коммунальную собственность 10 квартир на вторичном рынке недвижимого имущества и сделать капитальный ремонт 34 квартир коммунальной собственности для предоставления во временное пользование внутренне перемещенным лицам.

В ведомстве отметили, что это позволит примерно 160 внутренне перемещенным лицам получить жилье.

«Данная субвенция может направляться, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищного фонда коммунальной собственности, в том числе объектов социального назначения, для предоставления жилых помещений внутренне перемещенным лицам; реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищного фонда коммунальной собственности для предоставления во временное пользование ВПЛ; приобретение в собственность жилья для предоставления во временное пользование ВПЛ», - уточнили в МинВОТ.

Известно, что одним из обязательных условий предоставления субвенции является софинансирование соответствующих мероприятий из государственного и местного бюджетов в соотношении 50/50.



Теги: Донбасс, бюджет, жилье, Кабмин, переселенцы, ВПЛ, субвенция
 
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