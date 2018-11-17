- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса15:36
- На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию15:32
- Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ разрешение из «министерства»14:46
- С оккупированных территорий в РФ вывозят «Груз 200»14:00
- Это не статус: Тука сравнил ВПЛ с беременными и высказался о «пенсионных туристах»13:44
- Боевики «ДНР» обстреляли КПВВ «Майорское» 13:26
- Через неконтролируемые пункты пропуска боевики «ДНР» вывозят неизвестные грузы12:54
- Сепаратисты неосторожно "засветили" на Донбассе "Бородача" ВС России12:12
- Не Донбасс и не Крым: украинский генерал пояснил, что может довести до масштабной войны с Россией11:24
- МИД РФ поплатилось за флешмоб "ИхТамНет": соцсети "рвут на части" ведомство Лаврова10:54
На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию
В Донецкой и Луганской областях в отделениях «Ощадбанка» системно и грубо нарушают процедуру прохождения переселенцами идентификации, навязывая пенсионерам платные банковские услуги, в частности – обязательное страхование «до сих пор непонятно чего». Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» рассказала координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач.
По ее словам, правозащитники обращались с этими проблемами в «Ощадбанк», но не получили ответа на свои запросы, и «нет никакой реакции». «У нас была договоренность, что банк будет реагировать на такие вещи, но эти нарушения системные. Мы видим эти нарушения во всех отделениях Донецкой и Луганской областей», – сообщила Толкач.
«Более того, страхование пенсионеров в Донецкой и Луганской области каким-то образом связано со страхованием "от случаев выезда на неподконтрольную территорию", как это объясняют сотрудники банка. Поэтому хотелось бы детального объяснения, что это за страхование, и насколько оно соответствует законодательству и процедуре идентификации в целом», – задала вопрос представителю «Ощадбанка» правозащитница.
Как сообщил заместитель директора Департамента электронной коммерции и платежных средств АО «Ощадбанк» Дмитрий Баштовой, руководству финансового учреждения было известно о случаях навязывания пенсионерам-переселенцам платных услуг сотрудниками отделений.
«Сотрудники пытались навязать пенсионерам продажу тех или иных страховых полисов. С нашей стороны были проведены необходимые мероприятия, чтобы этого не происходило», – сказал он.
«Если ВПЛ нужно пройти идентификацию, никакой дополнительной платы, никакого полиса страхования, либо какой-то еще банковской или небанковской услуги банк ему навязать не может, и не должен. Я бы хотел узнать об этих случаях», – подчеркнул Баштовой.
Он пообещал правозащитникам оперативную коммуникацию со стороны «Ощадбанка» для быстрого реагирования на подобные нарушения со стороны сотрудников финансового учреждения. «Нам очень важно понимать, где произошло, и что произошло. Тогда мы сможем сделать эффективную коммуникацию и нивелировать такой подход к обслуживанию пенсионеров», – добавил представитель «Ощадбанка».
Теги: Донбасс, пенсионер, страхование, Ощадбанк, ВПЛ
- «Пенсинеры стоят на холоде 2-3 часа». Омбудсмен раскритиковала «Ощадбанк» на КПВВ
- Омбудсмен: Банкоматы и отделения банков на КПВВ Донбасса работают со сбоями
- Срочная идентификация пенсионеров: люди стоят в очереди по несколько дней
- В Мариуполе под Ощадбанком умер пенсионер из Донецка
- Переселенцам-пенсионерам: Все о физической идентификации в Ощадбанке
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса15:36
- На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию15:32
- Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ разрешение из «министерства»14:46
- С оккупированных территорий в РФ вывозят «Груз 200»14:00
- Это не статус: Тука сравнил ВПЛ с беременными и высказался о «пенсионных туристах»13:44
- Боевики «ДНР» обстреляли КПВВ «Майорское» 13:26
- Через неконтролируемые пункты пропуска боевики «ДНР» вывозят неизвестные грузы12:54
- Сепаратисты неосторожно "засветили" на Донбассе "Бородача" ВС России12:12
- Не Донбасс и не Крым: украинский генерал пояснил, что может довести до масштабной войны с Россией11:24
- МИД РФ поплатилось за флешмоб "ИхТамНет": соцсети "рвут на части" ведомство Лаврова10:54
- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса15:36
- На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию15:32
- Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу15:08
- Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ разрешение из «министерства»14:46
- Россиянин выбросил возлюбленную с 10-го этажа, но дама залезла обратно14:25
- С оккупированных территорий в РФ вывозят «Груз 200»14:00
- Это не статус: Тука сравнил ВПЛ с беременными и высказался о «пенсионных туристах»13:44
- Боевики «ДНР» обстреляли КПВВ «Майорское» 13:26
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года13:10
- Через неконтролируемые пункты пропуска боевики «ДНР» вывозят неизвестные грузы12:54
- Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу15:08
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года13:10
- Ученые рассказали о неожиданной пользе ожирения 12:30
- Помощь другим полезна для здоровья22:16
- Медики подсказали, как защититься от инфекций дома21:34
- Как похудеть зимой: врачи назвали самую полезную диету19:46
- Как подготовиться к Новому году: совет астролога по одежде и сервировке стола17:20
- Что делать с мужем-детоненавистником16:00
- Ложные утверждения, известные с детства15:22
- Новый вид гриппа ворвался в Украину: эксперт предупредила о большой опасности для пострадавших – подробности14:32
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности