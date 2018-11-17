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Не Донбасс и не Крым: украинский генерал пояснил, что может довести до масштабной войны с Россией
Азовское море может стать новым очагом противостояния между Россией и Украиной, который перерастет в широкомасштабную войну.
Об этом "Апострофу" рассказал экс-замглавы генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
"В целом Азовское море может стать очагом, который распространится дальше. Здесь вырисовывается третий отдельный очаг кроме Донбасса и Крыма, который может довести ситуацию до широкомасштабной войны Украины с Россией", – сказал он.
Эксперт также подчеркнул, что в этой ситуации Украина сможет рассчитывать на помощь Запада в дипломатическом и экономическом форматах. А в случае если конфликт усугубиться, то Киеву будут более активно помогать вооружением – не так, как сейчас.
"Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическим, экономическом фронтах и в военной области – это да. Но воевать за Украину – нет", – пояснил Романенко.
По мнению генерал-лейтенанта, Запад может вмешаться только в том случае, если война будет дальше разрастаться.
"Вспомним Грузию, когда остановили россиян. Точно так же наши западные союзники могут поступить и здесь", – заключил он.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, война, Азовское море, конфликт
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