Не Донбасс и не Крым: украинский генерал пояснил, что может довести до масштабной войны с Россией

17.11.2018 11:24

Азовское море может стать новым очагом противостояния между Россией и Украиной, который перерастет в широкомасштабную войну.

Об этом "Апострофу" рассказал экс-замглавы генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"В целом Азовское море может стать очагом, который распространится дальше. Здесь вырисовывается третий отдельный очаг кроме Донбасса и Крыма, который может довести ситуацию до широкомасштабной войны Украины с Россией", – сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что в этой ситуации Украина сможет рассчитывать на помощь Запада в дипломатическом и экономическом форматах. А в случае если конфликт усугубиться, то Киеву будут более активно помогать вооружением – не так, как сейчас.

"Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическим, экономическом фронтах и в военной области – это да. Но воевать за Украину – нет", – пояснил Романенко.

По мнению генерал-лейтенанта, Запад может вмешаться только в том случае, если война будет дальше разрастаться.

"Вспомним Грузию, когда остановили россиян. Точно так же наши западные союзники могут поступить и здесь", – заключил он.