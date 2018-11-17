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Архив - Донецкая область

«Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе

17.11.2018 22:29
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«Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают об автоматной стрельбе в Калининском районе города. Об этом дончане пишут в комментариях в Твиттер, сообщает ДонПресс.
По словам пользователей, стрельба слышна в районе улицы Пархоменко:
«Где-то на Калиновке автоматная стрельба…»
«18−35к «Ботсад-Мотель. Автоматные очереди и тишина»
«Донецк. Калининский район, в районе улицы Пархоменко. Стрельба длинными очередями. Расстреливают репрессированных?»



Теги: Донецк, Донбасс, стрельба, расстрел, репрессии
 
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