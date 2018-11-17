«Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе

17.11.2018 22:29

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают об автоматной стрельбе в Калининском районе города. Об этом дончане пишут в комментариях в Твиттер, сообщает ДонПресс.

По словам пользователей, стрельба слышна в районе улицы Пархоменко:

«Где-то на Калиновке автоматная стрельба…»

«18−35к «Ботсад-Мотель. Автоматные очереди и тишина»

«Донецк. Калининский район, в районе улицы Пархоменко. Стрельба длинными очередями. Расстреливают репрессированных?»